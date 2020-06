Agorà, Serena Bortone travolta dall'emozione: "Sapevo che sarebbe successo", straziante addio

26 giugno 2020 a

a

a

No, Serena Bortone non ha retto l'emozione dell'ultimissima puntata condotta di Agorà, su Rai 3. Per lei, in questo venerdì 26 giugno, un doppio addio: al format e anche a Rai 3, passerà infatti sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. E negli ultimi secondi di trasmissioni, ecco le lacrime: "Me lo sono scritto perché sapevo che mi sarei emozionata e volevo usare le parole più giuste", ha premesso la Bortone introducendo il messaggio di saluto ad Agorà e ai suoi telespettatori. "Sono orgogliosa di essere appartenuta a questa storia, che come sappiamo a settembre compirà dieci anni, e di aver avuto l’onore e il privilegio di guidare una squadra in cui sono cresciuta e che ho avuto la fortuna di contribuire a fare crescere", ha spiegato la conduttrice, al timone di Agorà dal 2017.

E ancora, ha aggiunto: "Tutti noi abbiamo cercato di fare il nostro dovere di servizio pubblico, di essere vicini a chi è più fragile, rappresentando le tante voci diverse che compongono il Paese e ne costituiscono la ricchezza, con la libertà professionale che questa grande azienda che è la Rai ci ha sempre garantito. Se un pochino ci siamo riusciti in quest’ultima stagione così difficile è anche perché siamo sempre rimasti uniti. E quindi l’ultimo grazie va alla grande umanità di questo gruppo di lavoro, che sa – come lo sappiamo tutti noi – che i percorsi più impervi si superano solo insieme, fianco a fianco, dandoci una mano, aiutandoci l’una l’altro". Nessun accenno, però, alla sua prossima avventura tv: "Per alcuni di noi oggi le strade si dividono. A chi resta e a chi va, soave sia il vento, come in un’opera di Mozart. Lunga vita ad Agorà, viva Rai 3. E una cosa è certa: we will meet again, ci incontreremo ancora", ha concluso Serena Bortone indulgendo all'inglese.

Rai 1, conferme e purghe: tutte le novità sui palinsesti, chi entra e chi esce

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.