La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini ignora Alberto Matano: il saluto raggelante, proprio alla fine

27 giugno 2020 a

a

a

“Non so dove e quando ci rivedremo, ma grazie”. Una Lorella Cuccarini emozionata si è congedata così da La Vita in Diretta, che tornerà a settembre senza di lei. Alla conduzione ci sarà infatti soltanto Alberto Matano, che è finito suo malgrado al centro di un vero e proprio caso: qualche ora prima della diretta dell’ultima puntata su Rai1, è trapelata una lettera della Cuccarini in cui si fa riferimento al collega come uno dall’ego sfrenato e dall’insospettabile maschilismo. La missiva ha scatenato la replica di inviate e autrici del programma, che hanno preso le parti di Matano. Poi è iniziata la diretta e il gelo tra i due conduttori è stato evidente, al punto che praticamente non si sono mai guardati in faccia. Una situazione surreale e tesa, conclusasi con la Cuccarini che in coda ha ringraziato tutti con emozione: a parte ovviamente Matano, con il quale non c’è stato nemmeno un saluto, figuriamoci un ringraziamento.

"Matano? Smarrimento". Caos a La Vita in Diretta, la rivolta di 14 inviate e autrici: Lorella Cuccarini, si ribalta tutto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.