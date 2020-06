Striscia la notizia, Michelle Hunziker incorona Federica Panicucci: "La sua incredibile gaffe a Mattino 5", imbarazzo in diretta

27 giugno 2020 a

a

a

"Il genetista Capra...". Federica Panicucci si guadagna la prima posizione nella prestigiosa classifica di Striscia la notizia sui "Nuovi mostri". La sua gaffe a Mattino 5 è il momento indimenticabile di quersta stagione televisiva, a insindacabile giudizio di Antonio Ricci, Michelle Hunziker e Gerry Scotti.

"Dietro le quinte si sapeva già". Striscia la notizia, una bomba su Cuccarini e Matano: Vita in diretta, qua viene giù la Rai

La signora del mattino di Canale 5 scivola sul signor Capra, uno dei consulenti nel caso Bossetti-Yara Gambirasio. Quando il suo ospite in studio, Federica scatta: "Carmelo, ti prego di non offendere...". Ma quando dopo pochi secondi l'ospite, decisamente spiazzato, ripete il cognome, alla Panicucci giunge l'illuminazione: "Ah ma tu ci credi che io intendevo... No, vi devo chiedere scusa". Nessun problema, Federica, ridiamoci su.

La gaffe di Federica Panicucci in diretta, guarda qui il video integrale di Striscia la Notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.