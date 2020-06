Mara Venier, saluti in lacrime a Domenica In e veleno finale: "Sono stata devastata dalla paura, grazie a chi mi ha fatto del male"

29 giugno 2020 a

a

a

"Sono stata devastata". Mara Venier chiude Domenica In in lacrime, con una confessione dolorosa una sorpresa in studio che l'ha fatta letteralmente "sciogliere". Prima dei saluti, la conduttrice ha ricevuto la visita del marito Nicola Carraro, che le ha consegnato un mazzo di rose rosse per festeggiare il loro 14esimo anniversario, in diretta. Una bella emozione, anche perché più volte la Venier ha confessato di aver vissuto malissimo l'emergenza coronavirus perché in apprensione per i guai di salute del compagno. "Mai avrei pensato di provare così tanta paura - ha poi ammesso nei saluti al pubblico -. Sono andata in onda sempre con la paura… devastata dalla pandemia… ma ce l'ho fatta. Grazie anche a chi mi ha fatto del male perché mi ha reso più forte. Sono orgogliosa e ne esco a testa alta",

"Dovevo morire io al posto suo". Romina Power sconvolge Domenica In: devastata per la sorella Taryn

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.