OgniMattina, Adriana Volpe e Alessio Viola: "Siamo venuti già litigati", frecciata a Matano e Cuccarini

Francesco Fredella 29 giugno 2020 a

a

a

“Voglio essere me stessa, senza filtri. Voglio essere la vostra voce”: Adriana Volpe sfida i colossi del daytime con OgniMattina. Da Magalli, a cui deve tanto per l’esperienza a I fatti vostri, fino ai giganti delle altre Reti. Adesso, la Volpe - ex gieffina vip - inizia l’esperienza su Otto con Alessio Viola (ex conduttore di SkyTg24). “Il problema è la conduzione di coppia – le parole del giornalista di SkyTg24 che ha poi aggiunto ironico – io sono venuto già litigato”, dice all’inizio della puntata Viola che forse fa riferimento alla presunta lite tra Matano e la Cuccarini.

E nel blocco delle interviste, quando arriva la Barale, il face tuo face con Alessio Viola ricorda molto (anche per i colori e lo studio) La vita in diretta. Un programma che terrà compagnia agli italiani anche nella stagione invernale. I colori delle grafiche ricordano molto quelli di La7 con un format, che almeno nella parte che riguarda la cucina (in onda all’ora di pranzo), sembra quasi del tutto “La prova del cuoco”: programma unico e inimitabile. Che ormai è andato in pensione definitivamente. Gli ascolti? Bisogna attendere domani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.