Temptation Island, volano sedie. "Dopo tre giorni, così": Andrea e Anna, corna a tempo di record?

Volano gli stracci. Anzi le sedie. Bufera a Temptation island. Tra Anna e Andrea succede di tutto. Le prime indiscrezioni descrivono un clima di tensione che arriva alle stelle. E cresce l’attesa per la prima puntata che andrà in onda domani sera su Canale5. "Dopo tre giorni così, dopo tre giorni. Tre giorni": urla Andrea. Cosa vede? La sua fidanzata si lascia tentare?

Andrea si sfoga. Perde le staffe, lancia sedie nel giardino e dice: "Sono troppo per lei". Si preannuncia una puntata difficilissima. Lui dice di non essere pronto per il matrimonio e i figli mentre lei vorrebbe. Ma le scintille potrebbero scoppiare anche tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La coppia avrebbe avuto il primo litigio a distanza. Il fidanzato della Elia sembra che non si sia presentato al falò. “Pietro - urla Antonella - voglio spiegazioni". Cala il silenzio. Nessun altra indiscrezioni. Occhi puntati sulla prima puntata.

