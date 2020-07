Sabrina Salerno a La vita in diretta estate: "Io ti uccido". Minigonna e stupri, il durissimo sfogo su Rai 1

02 luglio 2020 a

a

a

Usa parole forti, Sabrina Salerno, ospite a La vita in diretta estate, il programma condotto da Andrea Delogu su Rai 1. Parole forti per stigmatizzare pregiudizi e violenze contro le donne. Parlando del tormentone Siamo Donne, che cantava con Jo Squillo, Sabrina Salerno spiega: "Quando mi proposero quella canzone mi sembrava scontata, invece è ancora molto attuale. Bisogna ripetere in continuazione che le donne non vanno giudicate dall'aspetto". Fin qui le premesse, ma subito dopo sale di giri: "Come quando dicono che se indossi una minigonna e ti violentano, te la sei cercata. Ma ti uccido io...", taglia corto la Salerno. Dunque la Delogu ricorda come una donna non si misuri dai centimetri della sua gonna, e la Salerno aggiunge: "Non necessariamente una donna appariscente o bella si sente accettata. È un percorso, neanche tanto facile, perché la bellezza è qualcosa che viene dalla serenità, viene da dentro. La bellezza è carattere", conclude un poco filosofeggiante.

"La Bruganelli? Non posso dirmi sua amica". Laura Freddi, la frase che scatena il massacro: polverone tra Lady Bonolis

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.