Temptation Island, la gaffe di Antonella Elia beccata da Striscia la Notizia: "Chi è Sofia?"

“L’ho amato così tanto da non amare più Sofia”, “e chi è Sofia?”. Il siparietto tra Antonella Elia e Sofia - che con Alessandro forma una delle coppie nip approdate a Temptation Island - è subito diventato virale sui social. Al punto che anche Striscia la Notizia ha rilanciato la gaffe dell’ex concorrente del Grande Fratello, che per un attimo ha dimenticato il nome della compagna di avventura e ha assistito spaesata al suo sfogo. Per la verità è stata giusto una piccola dimenticanza perché per il resto la Elia è stata grande protagonista come consigliera delle altre donne, che a differenza sua hanno subito vissuto momenti difficili a causa dei fidanzati.

