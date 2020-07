Temptation Island, "come Annalisa Chirico. E non è un complimento": lo sfregio alla firma del Foglio

03 luglio 2020 a

La prima puntata di Temptation Island ha riscosso enorme successo con quasi il 22 per cento di share. Numeri che fanno sfregare le mani ai vertici di Mediaset e che testimoniano la voglia di “sano trash” che c’è in un’ampia fascia del pubblico televisivo dopo mesi di vacche magre a causa del coronavirus. Tra le sei coppie che si sono messe in gioco nel reality di Canale 5, la più discussa è probabilmente quella formata da Valeria e Ciavy. Nonostante siano fidanzati da quattro anni, la loro relazione sembra a un punto morto, come se attendesse soltanto la spinta decisiva per essere chiusa: lui ha platealmente dichiarato che non la ama, lei non si fida dopo i tradimenti subiti e quindi sembrano infelici insieme. Dopo le rivelazioni di Ciavy, Valeria non ha perso tempo e ha subito iniziato a flirtare con uno dei tentatori. Giuseppe Candela, esperto di spettacoli per Dagospia e il Fatto Quotidiano, si è espresso controcorrente su Valeria, che invece ha guadagnato la simpatia di molti spettatori: “Assomiglia un po’ ad Annalisa Chirico. Che in nessun caso rappresenta un complimento”. Giudizio severo, anche se è innegabile la leggera somiglianza dal punto di vista fisico tra la concorrente di Temptation e la giornalista de Il Foglio.

