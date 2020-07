Ogni Mattina, Adriana Volpe stuzzicata da Alessio Viola: "Rapporto speciale con Andrea Denver, vi lascio soli?"

06 luglio 2020 a

Ogni Mattina sta cercando di decollare su Tv8, ma non è facile imporsi con un nuovo format in una fascia oraria complicata. Di certo Adriana Volpe e Alessio Viola ce la stanno mettendo tutta, la prima cercando anche di sfruttare le conoscenze personali per aumentare il dato degli ascolti, che finora ha fatto fatica a schiodarsi dai 100mila spettatori di media pari all’1% di share. La Volpe ha infatti invitato Andrea Denver in trasmissione: i due si sono conosciuti quest’anno al Grande Fratello Vip, dove è nata una splendida amicizia che a molti fan ha lasciato sperare in qualcosa di più, anche se lui è fidanzato e lei è felicemente sposata e con una figlia. “Storia di un’amicizia speciale”: così è stata annunciata l’intervista a Denver, che ha indotto Alessio Viola a fare una battuta: “Io mi farò da parte, vi lascio soli?”.

"Un elisir". Clamoros: dal GF Vip a Tv8, Andrea Denver di nuovo insieme ad Adriana Volpe

