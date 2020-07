La vita in diretta estate, "se ve lo mettete nel reggiseno...": Sandra Milo, dritta indecente e gelo su Rai 1

07 luglio 2020 a

Imbarazzo in diretta su Rai 1 per le parole di Sandra Milo, come sempre con Andrea Delogu a La vita in diretta estate. La Milo, inviata speciale insieme alla figlia Debora Ergas, si è collegata per l'occasione da Sorrento, mostrando pesce fresco e prodotti tipici del territorio, quali i limoni. E proprio il limone ha spinto la Milo a spingersi in un consiglio imbarazzante: "Se voi prendete qualche piccola buccia del limone e ve la mettete nel reggiseno, proverete un senso di freschezza straordinario". Parole accolte da risate in studio, che si sono sentite anche in televisione, e da evidente imbarazzo. Quando la parola è tornata in studio, Marcello Masi ha però commentato: "Ma non si può fare". Insomma, niente bucce di limone nel reggiseno...

