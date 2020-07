Tale e quale show, clamoroso colpaccio per Carlo Conti: chi entra in squadra, super-gossip

Francesco Fredella 09 luglio 2020 a

Arriva Pago. Per lui si aprono le porte di Tale e quale show, il format condotto da Carlo Conti su Rai 1. Dopo Temptation Island e Gf vip per il cantante, piomba un altro impegno televisivo. Ma Pago, stavolta, sarà alle prese con la musica e non con un reality. La sua musica regala ai fan dello show di Rai 1 un Pago diverso, che dimentica il passato: bye bye gossip. Ora le suona di santa ragione a chi lo accusa di aver virato lasciando la chitarra. Mai accaduto. Pago è pronto a tornare in tv. Su Rai. È il suo momento. Ma la domanda da cento milioni di dollari resta una: Serena Enardu, in tutto questo, tornerà alla carica? Aspettiamo per saperlo.

