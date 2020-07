Temptation Island, diluvio di corna tra Alessandro e Sofia? Clamoroso: finisce così

10 luglio 2020 a

Alessandro e Sofia lasciano subito l'isola di Temptation Island, il programma di Filippo Bisciglia in onda su Canale 5, la puntata è quella di giovedì 9 luglio. Le vecchie corna non si contano, ma tutto è bene quel che finisce bene. Alessandro afferma che Sofia l’ha tradito più volte: dice - addirittura - che la sua compagna sia arrivata addirittura a tenere in piedi due relazioni per più di sei mesi. Sofia, al contrario, smentisce tutto. E rincara la dose. Accusa il compagno di averla tradita spesso e volentieri. Insomma, è un vero ping pong.

"Sei mesi di corna". Alessandro e Sofia, dramma a Temptation island: il disastro al falò, davanti alle telecamere

La prima puntata di Temptation era terminata con la richiesta di Alessandro di avere il falò di confronto con la sua fidanzata. Prima del fatidico incontro al fidanzato viene mostrato un video di Sofia molto ma molto vicina ad un tentatore. Al falò, prima dell’arrivo della compagna, Alessandro sembra convintissimo della sua decisione: porre fine a questa storia! Sofia accetta il falò. Ed è subito confronto: faccia a faccia con il fidanzato. Che parte all’attacco. Dopo aver rivisto la loro esperienza nel reality ed essersi vivacemente confrontati, i due prendono la decisione di continuare la loro relazione ed uscire insieme dall’esperienza di Temptation Island.

