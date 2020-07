Temptation Island, la bomba dell'ex Georgette Polizzi: "Non mi convince", un grave sospetto

10 luglio 2020 a

Voti. Pagelle. Adesso Georgette Polizzi, ex concorrente di Temptation island insieme a Davide Tresse, fa un bilancio della sua storia d’amore. E parla dell’ultima edizione di Temptation, di cui la seconda puntata è andata in onda ieri sera, giovedì 9 luglio, su Canale 5. Ai raggi X passano concorrenti, storie e tradimenti. “Non mi piace Anna. Non mi convince”, svela al telefono. Per Georgette, stilista di successo, è la Elia a salire sul podio. “Mi piace la sua semplicità. E’ spontanea. Vera. Ma in questa edizione non vedo eredi di me e Davide”, continua.

La sua storia con Tresse, nel 2016 a Temptation, fece parlare tutti. Scintille al falò e poi l’amore. Quello vero. Coronato dal matrimonio. Adesso la Polizzi è acclamatissima come scrittrice: il suo primo libro I lividi non hanno colore è in vetta alle classifiche. Domani a Polignano, al Festival del libro possibile, la presentazione del libro. “E’ il primo appuntamento con il pubblico. Il primo in cui incontrerò la gente del vivo, a debita distanza di sicurezza, dopo l’emergenza coronavirus. Sono davvero emozionatissima”, assicura la Polizzi. Ce lo dice con un filo di voce.

