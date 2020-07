Che Tempo Che Fa, Fazio Fazio torna agli albori: ecco dove lo rivedremo

13 luglio 2020 a

La prossima stagione televisiva della Rai ha ormai già preso forma. Via i "sovranisti" Lorella Cuccarini (per lei solo lo Zecchino ), Elisa Isoardi (chiusi i fornelli della Prova del cuoco ) e Roberto Poletti che saluta UnoMattina dove arriva Monica Giandotti affiancata da Marco Frittella del Tg1. Confermati tutti i big su Rai1: Amadeus alla conduzione dei Soliti ignoti e del Festival di Sanremo, Carlo Conti a Tale e quale show , Milly Carlucci a Ballando con le stelle , Mara Venier a Domenica in.

Su Rai3 la conduzione di Agorà dovrebbe finire nelle mani di Luisella Costamagna, mentre la domenica torna Fabio Fazio, che dopo aver girato tutte le reti Rai, si accomoda alla casella di partenza. Novità anche a Mi manda Rai3 : fuori Salvo Sottile arriva Federico Ruffo. Rai2 presenta un nuovo talk al giovedì con la coppia Francesca Fagnani-Alessandro Giuli.

