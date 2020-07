Recovery Fund, Massimiliano Romeo (Lega) boccia l'accordo: "Evitare trionfalismi"

22 luglio 2020 a

Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, boccia senza appello l'accordo sul Recovery Fund. Il leghista lo fa ospite della trasmissione In Onda su La7, condotta da David Parenzo e Luca Telese, "Bisogna capire l'Unione Europa cosa si attende da noi...", spiega il senatore. Romeo inoltre non è convinto che sia un accordo facile: "Forse prima di dire che siamo tranquilli, qualche approfondimento in più andrebbe valutato".

Romeo fa poi una analisi approfondita sui rischi: "Questi soldi non arriveranno dal nulla, bisognerà recuperarli dal mercato e dal bilancio europeo si parla o di nuove tasse europee o dovrebbero contribuire gli Stati nazionali che a loro volta poi si rifarebbero sugli stessi contribuenti italiani. rima di dire che arriva questa pioggia di soldi, pensiamoci bene"

