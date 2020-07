Temptation Island, "quei video terrificanti di Anna...": senza precedenti, finisce in disgrazia

Francesco Fredella 23 luglio 2020 a

Crisi. Totale. Andrea Battistelli e Anna Boschetti scoppiano. Sono ai ferri corti per davvero e, dalle prime indiscrezioni, Andrea va giù duro e non vuole proseguire il percorso a Temptation Island 2020 con Anna. La loro differenza di età potrebbe essere stato il primo problema della coppia. Ma non solo: nel programma condotto da Filippo Bisciglia, Andrea ha visto dei video di Anna un po’ ambigui. Ha sbottato di brutto. Già nella prima puntata - lo ricorderete - lanciò una sedia all’aria. Anna, però, secondo la sua versione dei fatti, voleva solo far ingelosire Andrea. Nulla di più. Il ragazzo è stato supportato dal pubblico di Temptation Island. Secondo i primi rumors Andrea uscirà single dal programma. Nuovo terremoto. Preparatevi alla puntata di stasera.

