Io e Te, segnatevi questa data: pesantissimo ritorno da Pierluigi Diaco, in studio...

Il bassotto Ugo ormai è diventato una star. Ed è pronto a tornare in tv su Rai 1, ovviamente a Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco. Segnate questa data: 10 agosto. Sempre la rete ammiraglia di Viale Mazzini. Il cane di Diaco sarà la mascotte del programma che sta inanellando un successo dopo l’altro, sfiorando il 12 % di share e superando molti altri programmi Rai. “Io e mio marito Alessio (Orsingher, giornalista de La7, ndr) non abbiamo figli, anche se mi sento un po’ papà sia con i miei nipoti che con i figli dei nostri amici - aveva raccontato mesi fa Diaco a Tv sorrisi e canzoni -. Ma la presenza di un essere vivente in casa ti permette di avere qualcun altro di cui occuparti che non sia te stesso o il tuo compagno. In quel momento ho voluto Ugo perché rappresenta al massimo il nostro amore”.

