Temptation Island, Annamaria umiliata da Antonio? Se ne frega: "Lo amo ancora", l'ultima scelta

Annamaria vuole mollare. Vuole uscire da single da Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, la puntata è quella trasmessa martedì 28 luglio. Antonio fa di tutto per convincerla dopo aver superato ogni limite. I video che Annamaria guarda sono un disastro: va su tutte le furie. La pura più grande per Annamaria è che il suo fidanzato si sia innamorato di Ilaria (la tentatrice). ”Io lo amo ancora…”, dice Annamaria, un poco disperata. E infatti crolla dopo aver visto i video. E al falò la coppia decide di uscire insieme da Temptation Island. Un tentativo di salvataggio in extremis...

Mea culpa. Si torna sui propri passi: errori e paure. Tra Annamaria Antonio era crisi nera. Tanto che è dovuto intervenire ancheBisciglia: “Il problema è quello che lei ha visto, cioè quel che tu facevi nel villaggio!”. Poi sbotta Annamaria. E replica: “Tutto ciò che ho fatto è stato per mettermi alla prova, ma ho sempre scherzato. Non ho mai pensato ad Ilaria in un modo diverso. Mi sono trovato bene e in determinate occasioni stavo bene. Lei ti piace! Hai detto che la vorresti fuori di qui. Sono stati i giorni più brutti che abbia mai trascorso”. Le parole di Annamaria rivolte ad Antonio sono chiarissime. Senza mezzi termini. Confronto finale. Prima di uscire. “Ho visto veramente troppo”, dice in lacrime Annamaria. Tutto poi sembra prendere un’altra piega. Lei lo perdona. Il colpo di scena è servito.

