Temptation Island, Andrea vede la sua donna a letto con un altro. E si becca pure gli insulti: "Un mezzo uomo"

Francesco Fredella 29 luglio 2020

a

a

Altro che strategia: Anna beccata dalle telecamere con Carlo. Dove? Sotto le coperte. Una doccia ghiacciata per Andrea. Il tutto ovviamente a Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 e campionissimo di share nell'estate 2020. Anna, lo ricordiamo, ha dieci anni in più rispetto al fidanzato e dice di aggrapparsi alla strategia della gelosia. Si fa stuzzicare da Carlo (tentatore) sparando che Andrea si decida a sposarla. Ma lui sbotta. Vede le immagini della sua fidanzata sotto le coperte con Carlo e la prende male. Qualche puntata fa aveva, addirittura, fatto volare le sedie. Adesso tutto precipita. E come se non bastasse lei lo definisce anche un “mezzo uomo”. Ma per sapere come finirà occorre aspettare la puntata del 30 luglio.

