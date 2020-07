Uomini e Donne, un terremoto: ecco chi sta baciando Alessandro Graziani. Giovanna spappolata

25 luglio 2020 a

a

a

Novità clamorose per Alessandro Graziani, il tentatore di Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi su Canale 5 - diventato famoso dopo aver rovinato la storia tra Serena Enardu e Pago a Temptation Island. Secondo quanto si apprende, infatti, avrebbe trovato l'amore: si tratta di Letizia Paternoster, ciclista e pistard del Trentino classe 1999. Anzi, a rendere nota la relazione è lei stessa, che su Instagram ha pubblicato una foto in cui bacia romanticamente Alessandro. E non solo, a corredo il commento: "Tutto è una bomba". Un clamoroso colpo di scena: solo pochi giorni fa, infatti, a Uomini e Donne Graziani continuava a sostenere di essere pronto a riprendere i contatti con Giovanna, dopo che questa aveva troncato la sua storia con Hassan. E invece no. Invece è spuntata Letizia, la bellissima letizia...

Uomini e Donne, "tutta una bufala": la bomba di Kikò Nalli su Tina Cipollari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.