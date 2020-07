Rai, il quiz con Elsa Fornero consulente insieme a Sabrina Salerno e Lory Del Santo: a cosa ci condanna Viale Mazzini

29 luglio 2020 a

No, Elsa Fornero non vuole smetterla di perseguitarci in tv. Non soltanto le ospitate che faranno venire il fegato marcio a milioni di pensionati. Già, ora l'ex ministro delle Lacrime prenderà parte a un quiz televisivo estivo che va in onda su Rai 2, condotto da Costantino Della Gherardesca. E non in veste di concorrente, bensì di "consulente" del conduttore. Verrà infatti chiamata in causa da una ruota che sceglierà casualmente tra i vari esperti che parteciperanno al programma (lei sarà l'esperta di economia). Chi sono gli altri? Presto detto: Carmen Di Pietro, le cui poesie ormai sono un piccolo cult (esperta di letteratura) e Lory Del Santo, esperta di cieman. E ancora, per la "seduzione" è stata convocata Vera Gemma e per la storia della relevisione c'è Giancarlo Magalli. Quindi Enzo Miccio, l'esperto di galateo, Nicole Rossi interroga i partecipanti sullo slang giovanile e Federico Russo sul calcio. E che c'azzecca Elsa Fornero? Ai posteri l'ardua sentenza...

