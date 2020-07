Temptation Island, volano le mani tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane: "Schifoso, mi fai ribrezzo"

Francesco Fredella 31 luglio 2020 a

a

a

Scontro di fuoco. Falò. Faccia a faccia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane: succede di tutto. Si tratta dell’incontro più atteso. “Mi fai schifo, non ti voglio più”: L'ultima puntata di Temptation island finisce male per. Pietro Delle Piane. La Elia contro il suo fidanzato, che diventa adesso un ex. Pietro avrebbe tradito Antonella con Beatrice. Ma lui si giustifica: “Potrebbe essere mia nipote. Lei gli risponde con uno schiaffo.

"Non mi toccare, schifoso". Raptus di Antonella Elia, brutalizza Pietro: "Mostro, vergognati", diluvio di insulti

“Non mi toccare schifoso. Brutto porco che non sei altro.Non ti avvicinare. Mi hai fatto sentire vecchia e brutta, non voglio più te e nessun uomo. Starò da sola perchè sto bene da sola. Mi dovevi tutelare”. E lui si difende: “Ti ho detto quelle cose perchè mi hai fatto perdere il controllo”. Lei lo molla. Lui si inginocchia e chiede scusa: “Ti prego usciamo insieme”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.