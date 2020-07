Unomattina, sconcertante Monica Setta: "Tiberio Timperi? Non siamo amici, non ho neppure...", prego?

31 luglio 2020 a

Tutta la schiettezza di Monica Setta, che si racconta in un'intervista al settimanale Vero. Per la prossima stagione è stata riconfermata da Stefano Coletta alla conduzione di Unomattina in famiglia, il programma di Rai 1 che conduce in tandem con Tiberio Timperi. E parlando al rotocalco proprio di Timperi, con candore la Setta rivela: "A differenza di altre coppie della tv, io e Tiberio non siamo diventati amici... Non ho neppure il suo numero di cellulare né ci seguiamo sui social", rivela. Incredibile, ma vero: conducono insieme ma non hanno neppure il numero di telefono. Ma anche se i due non sono diventati amici, la coppia funziona, è amata dal pubblico. Non a caso sono stati riconfermati. E ancora, la Setta aggiunge: "Il nostro rapporto cordiale e professionale, anche se mai confidenziale, ha funzionato alla grande". E, come detto, si è visto.

