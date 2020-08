Rai, l'appello di Elisa Isoardi ad Antonella Clerici: "Hanno lottato tanto, meritano di andare in onda"

02 agosto 2020 a

È noto ormai da tempo, l'anno prossimo Elisa Isoardi non condurrà più La prova del cuoco su Rai 1. Al suo posto, il ritorno di Antonella Clerici con un nuovo programma, È sempre mezzogiorno. E, forse un po' a sorpresa, intervistata da Nuovo Tv, la Isoardi spende bellissime parole per la collega. Si parte però da un consiglio: "Per il tuo programma chiama i cuochi che hanno lavorato con me quest’ultimo anno. Hanno lottato tanto, meritano di andare in onda e ti darebbero grande soddisfazione". La Isoardi ci tiene parecchio, tanto che aggiunge: "Mi dispiacerebbe proprio tanto se Antonella non lo facesse". Poi, gli auguri, sinceri, alla Calerici: "Non posso che augurarle il massimo. E poi spero che mi inviti nei suoi programmi, io senz’altro la inviterò nei miei - ha rivelato -. Ho 37 anni, ho ancora tanto da fare. Guardo avanti e sono contenta di queste mie due nuove sfide lavorative", conclude la Isoardi. Le due nuove sfide di cui parla sono Ballando con le Stelle e un nuovo programma settimanale, previsto per il 2021. Nessun rancore, insomma.

