Uomini e donne, "spesso è tardi per tutto": inquietante sfogo di Raffaella Mennoia, la misura è colma?

04 agosto 2020 a

a

a

Certo, Uomini e Donne - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - è terminato da settimane, ma Raffaella Mennoia, storica autrice e braccio destro della De Filippi, continua a lavorare (era al lavoro anche su Temptation Island). Il punto è che a settembre inizierà il nuovo Temptation condotto da Alessia Marcuzzi, sempre su Canale 5. E così, in queste ore, la Mennoia ha voluto sfogarsi sui social, parlando dell'intervento alla tiroide a cui fu sottoposta due anni fa: "Esattamente due anni fa ho subito un’operazione che in parte ha cambiato molto della mia vita, tutto quello che posso dirvi è di non concedere alle mille distrazioni della vita di allontanarvi da voi", ha affermato. E ancora, la Mennoia ha aggiunto: "Spesso molti impegnano tempo per gli altri e poco per se stessi sacrificando tempo e possibilità. Spesso è tardi per tutto, la vita non ti avvisa di quanto tempo hai a tua disposizione", ha concluso. Insomma, per Raffaella Mennoia è tempo di riflessioni: "Godetevi la vita non rincorrete chi non vuole stare con voi o chi non ha mai tempo, non accontentatevi di amici inesistenti e non soffrite per loro", conclude.

Uomini e Donne, "il mio cervello...": Ludovica Valli, un grosso problema di salute

x 1 / 3

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.