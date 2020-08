Temptation Island, "il bacio c'è stato": Pietro Delle Piane si rovina da solo, la scelta di Antonella Elia

05 agosto 2020 a

a

a

Il bacio ci sarebbe stato. Condizionale d’obbligo. In pratica, tra Pietro Delle Piane e Beatrice (la tentatrice), non sarebbe stata solo un’intesa mentale. Si parla di Temptation Island, il programma di Filippo Bisciglia su Canale 5. Ma qualcosa di più. “La telecamera non ha funzionato, non mi chiedere perché, ma c’era l’audio”, dice Lorenzo Amoruso a Fanpage. “Non ero presente quella sera, non so nemmeno se c’è stato un bacio. Bisogna parlare di presunto bacio”, continua. Pietro nega, la Elia lo allontana. Sembra che dopo Temptation Island - che ha portato al capolinea la loro storia - lui abbia cercato di mettere a posto i cocci. Senza riuscirci. Un vero problema perché la Elia, trattata malissimo da Pietro durante il programma, non ne vuole più sapere. Storia chiusa. Ora volta pagina. “Non gli risponde nemmeno ai messaggi”, ci racconta una fonte segreta.

"Non posso vedere la tua faccia". Mai successo prima, il conduttore perde le staffe: reazione incontrollabile contro la fidanzata (di un altro)

Manila Nazzaro, pazzesca promozione a Mediaset? "Dopo Temptation Island..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.