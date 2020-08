Domenica In, si muove Mara Venier: terremoto su Rai 1, chi vuole al suo fianco. E Belen Rodriguez...

05 agosto 2020 a

Si muove in prima persona Mara Venier. Si muove per un ingaggio di peso per la prossima stagione di Domenica In, su Rai 1, al via a settembre. Secondo quanto si sussurra, vorrebbe al suo fianco Stefano De Martino, conduttore di Made in Sud su Rai 2 e chiacchieratissimo ex di Belen Rodriguez, il ballerino che è stato più volte ospite proprio della Venier a Domenica In nel corso dell'ultima stagione. Zia Mara, per inciso, non ha mai nascosto la sua simpatia per De Martino, ex ballerino di Amici. L'indiscrezione viene rilanciata da Diva e Donna nella rubrica "Sussurri fra divi", dove si Legge: "La conduttrice mentre si riposa dopo l'intervento al piede in villeggiatura a Forte dei Marmi, sta cercando il ruolo adatto per De Martino a Domenica In. Un ruolo inedito, tagliato su misura per lui che si appresta a essere conteso dai palinsesti, anche se qualcuno storce il naso per la sua troppa visibilità dovuta al presunto triangolo con Belen e Alessia Marcuzzi". Se son rose... vedremo De Martino a Domenica In nel corso della prossima stagione televisiva. E chissà cosa ne pensa Belen Rodriguez.

