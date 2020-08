Immigrazione, Marco Minniti e la stoccata al Pd: "Gli aiuti devono essere trasparenti, non possiamo permetterci tratte illegali"

05 agosto 2020 a

Ospite a In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo, Marco Minniti lancia un allarme. "Il Libano può collassare e sarebbe un problema per tutto il Mediterraneo, l'Italia e l'Europa. Bisogna fare di tutto affinché questo non avvenga". Dopo l'esplosione a Beirut l'ex ministro dell'Interno avanza l'ipotesi che quei "3 mila sfollati" possano cercare casa altrove, magari nel nostro Paese. "Il Libano fino ad ora si è fatto carico, a causa della guerra civile in Siria, di una politica di accoglienza senza precedenti".

In poche parole per il piddino bisogna intervenire proprio per ricambiare: "Il futuro dell'Europa nei prossimi vent'anni sarà qui, se l'Africa starà bene, l'Europa starà bene". Poi la frecciatina ai dem: "Se c'è da aiutare, bisogna farlo in modo trasparente, attraverso corridoi umanitari, non scafisti. L'unico modo che tiene insieme salute e umanità è questo. In epoca di coronavirus non possiamo permetterci di avere tratte illegali".

