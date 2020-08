Grande Fratello Vip, Alba Parietti? Non proprio: voci sul clamoroso colpo di Alfonso Signorini

Francesco Fredella 07 agosto 2020 a

Al Grande Fratello Vip potrebbe arrivare anche Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. La soffiata (freschissima) piace già al pubblico del reality di Canale 5, dove il Gf Vip di Alfonso Signorini tornerà nel corso della prossima, attesissima, stagione. Ma dal quartier generale di casa Oppini jr non arrivano conferme. Tutto tace. Nessuno parla. E l’indiscrezione diventa gigante: Oppini jr, appassionato di calcio, è un ragazzo simpaticissimo. E’ lontano dalla tv, gestisce una concessionaria di auto, ma spesso l’abbiamo conosciuto insieme a sua madre (amatissima dal pubblico). Per Francesco non si tratterebbe comunque della prima esperienza in un reality: qualche anno fa ha infatti partecipato alla Fattoria.

