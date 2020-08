Ballando con le Stelle, "ci sono due Milly Carlucci": occhio, Platinette vuota il sacco

Francesco Fredella 08 agosto 2020 a

Adesso parla Platinette. Anzi Mauro Coruzzi. Ed elogia Milly Carlucci, madrina storica di Ballando con le Stelle, che tornerà su Rai 1 a settembre. “Dopo l’ultima annata in tv possiamo dire che ci sono due Milly: una più rigorosa e istituzionale; l’altra con stivaloni e occhiali colorati, dai modi più disinvolti”, scrive Coruzzi su DiPiù. Insomma per Platinette la Carlucci è in grado di rivestire più ruoli, che sono anche il segreto del suo successo. Poi Platinette si sbilancia. E dice: “Lo spot che abbiamo visto passare in tv dà l’impressione che questa sarà realmente un’edizione nuova, piena di un’atmosfera davvero infuocata”. A settembre inizierà la nuova edizione di Ballando con le stelle, che sarà tutta diversa dopo l’emergenza Coronavirus. Ma c’è anche la conferma per lo che s’intitola “Il cantante mascherato”. Tutto pronto per la nuova edizione.

