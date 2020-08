La vita in diretta estate, Andrea Delogu mostra la cellulite? Terremoto in Rai: "Propaganda la bruttezza, sfiga cosmica". La collega la massacra

09 agosto 2020 a

a

a

Un caso attorno a La Vita in Diretta Estate, il programma in onda su Rai 1. Andrea Delogu, la conduttrice, infatti ha mostrato in diretta la sua cellulite nel corso di una puntata, nello spazio dedicato alla chirurgia estetica e ai difetti fisici. Lo ha fatto, ha spiegato, per dare una "sberla emotiva" a chi cerca la perfezione che, a suo giudizio, semplicemente non esiste. Ma il gesto non è piaciuto affatto ad Antonella Delprino, firma storica proprio de La Vita in Diretta, che dopo aver rinunciato a mettere la sua firma tra le donne che difesero Alberto Matano dalle accuse di sessismo mosse da Lorella Cuccarini, torna a terremotare Rai 1 e la trasmissione. Lo fa con un durissimo tweet, in cui stigmatizza quanto fatto dalla Delogu in trasmissione: "Oggi si propaganda la bruttezza, la cellulite, la povertà, la sfiga cosmica... e se ne fanno segni distintivi di uguaglianza e livellamento sociale, anziché aspirare, com’è lecito, a migliorarsi e a migliorare. Che tristezza!", conclude la Derpino. Parole pesantissime, insomma, contro la Delogu che ha sollevato il vestito in favor di telecamera per mostrare la cellulite. Presa di posizione controcorrente e, da certi punti di vista, anche coraggiosa.

Clamoroso errore della regia, inquadrano Andrea Delogu così: gelo su Rai 1 (e fate attenzione a Marcello Masi)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.