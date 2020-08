Myrta Merlino, rivoluzione a La7: "Presto in onda la domenica pomeriggio", l'ultima sfida televisiva

11 agosto 2020 a

In passato, più volte si è parlato di Myrta Merlino a Mediaset, ad animare il pomeriggio della domenica con Domenica Live, contenitore di Canale 5. Voci che non si sono mai concretizzate: la Merlino è sempre rimasta a La7, ad occuparsi di politica al mattino con L'aria che tira. Ma ora, per lei, qualcosa potrebbe cambiare. Lo conferma il direttore di rete, Andrea Salerno, che intervistato da Il Giornale rivela il nuovo progetto a cui stanno lavorando per la conduttrice: "Stiamo lavorando insieme al direttore di La7 Andrea Salerno all'idea di un programma alla domenica pomeriggio. Non appena pronti andremo in onda. Sarà una domenica nuova, coerente con il racconto dell'attualità che è lo spirito de La7, una rete speciale, un telaio con diversi colori, tutti sintonizzati nel raccontare il presente in modo credibile e riconoscibile". Insomma, per Myrta Merlino domenica pomeriggio sì, ma non su Mediaset. Anzi, contro Mediaset...

"Un affare per chi?". Myrta Merlino, ombre sul governo: Conte, Benetton e Autostrada, "e pensare che gli italiani..."

