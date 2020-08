Pierluigi Diaco e Io e te oltre la barriera del 12%: ascolti e share, un altro record nel pomeriggio di Raiuno

Rudy Cifarelli 13 agosto 2020 a

Accade di nuovo. Un altro successo per Io e te, la trasmissione di Pierluigi Diaco. Anche ieri un risultato da brividi: 12,5 % di share con 1.478,00 milioni di spettatori di media. Ed è la trasmissione più seguita del pomeriggio nella fascia estiva. Interviste dopo interviste, Diaco riesce a farsi amare dal pubblico a casa a colpi di scoop. Nel suo salottino, garbato ed elegante, le emozioni non mancano. Perché si respira un clima bellissimo, che piace agli italiani a casa. Che premiano Diaco con ascolti assurdi. Peccato che Io e te sia quasi giunto al termine: nei prossimo palinsesti non ci sarà.

