Veronica Gentili, confessione a Chi sulla bellezza: "All'inizio mi ha aiutata, ma attenzione a questa trappola"

19 agosto 2020 a

a

a

Veronica Gentili sarà impegnata con le dirette di Stasera Italia su Rete 4 fino a metà settembre, quando poi rientrerà Barbara Palombelli. Intanto la 37enne giornalista ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui ha affrontato i più disparati argomenti, a partire dall’estate di lavoro intenso: “Sette giorni su sette in diretta. E così sarà fino alla metà di settembre”. Tra polemiche e successi la Gentili è stata addirittura inserita da Forbes nella lista delle donne più influenti in Italia: “Inizialmente pensavo fosse uno scherzo. Con il tempo ho capito che non c’è mai alcuna corrispondenza tra quello che si fa e come poi, in realtà, si viene avvertiti”. La conduttrice di Rete 4 ha anche affrontato il capitolo bellezza: “All’inizio mi ha aiutata. Non bisogna negare che l’aspetto fisico conti ma non si deve cadere nella trappola di abbruttirsi per sembrare più brave”. Poi una battuta sulla Palombelli, che durante la stagione invernale conduce Stasera Italia: “Rivalità fra noi? No, abbiamo vite e storie diverse”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.