Nicola Porro a Stasera Italia bacchetta gli allarmisti: "Oggi chi è contagiato è uno pseudo criminale"

Il coronavirus non si è ancora arrestato, ma per Nicola Porro qualcosa sembra essere cambiato. "Oggi chi è contagiato con il virus non è né un malato né un contagiato, ma è uno pseudo criminale - esordisce a Stasera Italia, programma di Rete Quattro condotto da Veronica Gentili -. C'è un atteggiamento molto diverso nei confronti dei positivi al Covid rispetto a quello di marzo". Per il conduttore di Quarta Repubblica "stiamo terrorizzando gli italiani". I dati infatti, nonostante i contagi siano tornati alti, sono ben diversi: "La media è di 29 anni", ricorda anche Porro. Una cifra che dice parecchio sulla pandemia ad oggi.

