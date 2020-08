Temptation Island, da Mediaset un sospetto pesantissimo: "Se fosse la realtà, non...". Tutto finto?

Francesco Fredella 31 agosto 2020 a

Quella di Alessandro Cecchi Paone sembrerebbe una vera spallata a Temptation Island, che nell’ultima edizione condotta da Filippo Bisciglia ha regalato colpi di scena. Clamorosi. Sulle pagine di Nuovo Tv, il giornalista commenta: "I sentimenti vanno rispettati, me lo hanno insegnato fin da piccolo. C’è da dire che dietro il successo del reality c’è un grande lavoro di regia e montaggio". Per Cecchi Paone, insomma, ci sarebbe un pieno dietro quello che è accaduto a Valeria e Ciavy: una delle prime coppie a mollarsi con un andirivieni di commenti di fuoco sui social. Adesso, tra loro, è tornato il sereno.

Temptation Island, "il bacio c'è stato": Pietro Delle Piane si rovina da solo, la scelta di Antonella Elia

Lo ha raccontato in esclusiva, qualche giorno fa su Libero, Manila Nazzaro (un delle ex concorrenti di quel programma). La Nazzaro è andata a cena con Valeria e Ciavy. Si tratta di una vera reunion con altri ex concorrenti. "La realtà non farebbe grandi ascolti in prima serata e soprattutto non farebbe spettacolo", continua Cecchi Paone. Che ha un passato professionale di giornalista (qualche anno fa è tornato persino alla conduzione del Tg4), ma ha virato negli ultimi tempi al mondo del gossip con la sua partecipazione al Grande Fratello. Qualcuno parla addirittura di conversione. Forse un po’ esagerato. Ma dopo le sue frasi di fuoco si attende una risposta del conduttore di Temptation, sempre equilibrato e di classe.

