Io e Te, "tra stasera e domani": clamoroso colpo di scena in Rai, le voci su Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco è pronto a tornare. La soffiata adesso corre nei corridoi di viale Mazzini. Un vero colpo di scena. Io e Te, il programma tra i 5 più seguiti dell’estate (sospeso improvvisamente per un caso di Covid all’interno della produzione) non va in pensione. Anzi raddoppia. Adesso ci sono buone possibilità che il programma ritorni su Rai 1 con l’ultima puntata fissata per il 4 settembre. Diaco, che ha portato in quella fascia lo share oltre l’11% (prendendo la linea nel periodo in cui è stata posizionata la tribuna elettorale al 6%), ha fatto un vero e proprio miracolo. “Siamo in attesa dell’esito di un tampone che mi auguro sia negativo”, dice all’Ansa il giornalista. “Non sono stati giorni facili. Tra stasera e domani dovremmo avere risposte certe”. Poi Diaco ringrazia tutti i compagni di avventura, che lo hanno supportato in questa avventura televisiva, il pubblico e il direttore di Rai 1, Stefano Coletta.

