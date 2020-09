Mattino 5, "ma auguri": Federica Panicucci nota il dettaglio, imbarazzo per Francesco Vecchi

Francesco Fredella 07 settembre 2020 a

Pausa estiva. Francesco Vecchi, il conduttore di Mattino Cinque - programma in onda su Canale 5 -, ne ha approfittato per dire sì. La sua collega Federica Panicucci - alla prima puntata di oggi, lunedì 7 settembre - ha fatto notare la fede al dito. “Ma Auguri”, ha detto la Panicucci. Ed emozionato ha risposto Vecchi, che ha sempre difeso con le unghie la propria vita privata. Sui suoi social non c’è una sola foto che lo ritrae con sua moglie. Un selfie in giro per l’Italia. Punto.

Ora per lui inizia una nuova stagione televisiva sempre al fianco di Federica Panicucci. Mistero ancora non svelato il luogo delle nozze, la data, le foto e gli invitati. Per Vecchi, a quanto pare, la parola gossip non esiste.

