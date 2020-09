Pomeriggio 5, il dramma in motoscafo di Simona Izzo: "La frattura non si ricompone, la schiena non regge"

09 settembre 2020 a

a

a

A Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, in onda su Canale 5, Simona Izzo racconta i guai che la hanno colpita quest'estate. Un incidente mentre saliva a bordo di una barca, un gesto sbagliato che le è costato caro, una rovinosa caduta: "Sono andata dal mio ortopedico, fatto un’altra tac, e la frattura non si è ricomposta. Sto come Madonna, con il bustino, che dovrò portare per altri due mesi. La schiena non regge bene". Insomma, i guai per Simona Izzo non sono alle spalle. Comunque sia, racconta la vicenda, l'incidente subito a Capri, con una discreta dose di ironia, col sorriso: "Ero in motoscafo e quando arriviamo alla barca metto il piede mentre con l’altro rimango indietro. Il motoscafo si è sposato e io sono caduta - racconta -. Vedevo nero e pensavo fosse la morte", ricorda. E ancora: "Non ricordo il momento dell’incidente, sentivo un grande dolore alla schiena. Però non mi sono fermata. Le donne non dicono mai aiutami", ha concluso nel suo racconto.

"Lo ha fatto davvero": clamoroso tam-tam su Gemma Galgani a poche ore dalla 1° puntata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.