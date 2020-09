Flavio Insinna, ribaltone Rai: sostituisce con Andrea Delogu La Vita in diretta. Al posto di Matano "Tutti a scuola"

11 settembre 2020 a

Un piccolo stop per la nuova edizione de La Vita in Diretta di Alberto Matano, cominciata qualche giorno fa con un vero e proprio successo di ascolti. Lunedì 14 settembre la trasmissione cede il posto al programma Tutti a scuola, l’evento che ogni anno inaugura l’apertura dell’anno scolastico, in onda su Rai1 dalle 16.35. Alla conduzione ci saranno Flavio Insinna e Andrea Delogu, ma interverranno anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, oltre a diversi allievi da tutta Italia.

Gli studenti, in particolare, saranno chiamati a mostrare i lavori che sono riusciti a realizzare, attraverso la didattica a distanza, durante il periodo dell'emergenza sanitaria. Tra gli ospiti ci saranno anche molti personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, il tutto accompagnato da un’orchestra formata dai migliori allievi dei Conservatori di Musica d’Italia, coordinati dal maestro Leonardo De Amicis.

