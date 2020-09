Caduta Libera e Gerry Scotti attirano anche i preti. Don Andrea da Gorgonzola in studio: fa il botto

11 settembre 2020 a

Anche un prete a Caduta libera. Il successo del quiz del preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti è tale da attirare anche parroci e pastori d'anime. Don Andrea Rabassini da Gorgonzola, in provincia di Milano, ha debuttato negli studi di Cologno Monzese lunedì scorso, giorno dell'esordio stagionale del quiz, e come sottolinea il sito locale Primalamartesana è stato subito sfidato dalla campionessa in carica.

Il Don è tornato in onda nella puntata di stasera, venerdì 11 settembre. Dietro la sua partecipazione, non c'è né smania di protagonismo televisivo né stravaganza, tutt'altro: il parroco vuole far conoscere al grande pubblico l'Associazione Aiuti Terzo Mondo Onlus, associazione che sostiene i più deboli in Africa e di cui, spiega il sito, "da anni è il riferimento spirituale".

