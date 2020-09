Domenica In, il gesto proibito con cui Mara Venier terremota la Rai: "Me ne sono fregata delle regole"

12 settembre 2020 a

a

a

Mara Venier ha fatto uno strappo alla regola. È successo alla fine della passata edizione di Domenica In, quando la conduttrice di Rai Uno ha abbracciato l'amica Romina Power nonostante il divieto previsto dalle norme anti-coronavirus. “Me ne sono fregata delle regole e l’ho abbracciata lo stesso - ha confessato la diretta interessata durante la conferenza stampa del programma -. Sono stata molto criticata per quell’abbraccio. Ma l’affetto che ci siamo scambiare in quel momento non potrò mai dimenticarlo”. L'ex moglie di Al Bano aveva infatti appena perso la sorella Taryn e la Venier non ha potuto fare a meno di consolarla.

"Il format sono io": Mara Venier rivela il pesantissimo "no" incassato dai vertici Rai

Poi si passa alle anticipazioni della nuova stagione che vedrà la presenza anche di Maria De Filippi: “Ha assicurato che prima o poi verrà a trovarmi”, ha detto la stessa Venier che ha anche assicurato la stessa formula per Domenica In. Solo poche novità dunque, anche se il successo pare già garantito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.