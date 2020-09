Domenica In, la gaffe di Mara Venier: "Scop***?", delirio in diretta con Loretta Goggi e Romina Power

14 settembre 2020 a

a

a

Loretta Goggi e Romina Power sono state ospiti di Mara Venier per la prima puntata della nuova edizione di Domenica In, andata in onda ovviamente su Rai 1. La padrona di casa non ha rinunciato alle amiche per il ritorno in tv e ovviamente non sono mancati dei simpatici siparietti mentre venivano ripercorse le rispettive carriere ricche di successi. Qualche minuto prima della fine della loro chiacchierata, la Venier si è detta dispiaciuta di doverle salutare. “Sarà che siamo tutti e tre Bilancia e abbiamo una bella armonia”, ha affermato la Goggi offrendo alla conduttrice l’occasione di annunciare l’intenzione di arruolare un ‘oroscoparo’. Loretta ha però compreso solo la seconda parte di questa parola e sono scoppiate le risate in studio: “Siete maliziose tutte e due - ha risposto la Venier - mi volete mettere in difficoltà. Avevo cercato un ‘oroscoparo’, c’è un termine, come si dice… ah sì, astrologo, però non l’ho trovato”. Probabile che questa non sarà l’ultima volta che vedremo la Goggi e la Power a Domenica In: con la Venier c’è una bella sinergia, in più il 4 ottobre Romina compirà 69 anni e per questo potrebbe tornare a Domenica In per festeggiare.

"L'intervista saltata a Conte? Reazioni sterili". La Venier fa politica, frecciatina a Meloni e Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.