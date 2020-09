Da noi... a ruota libera, Francesca Fialdini e il panico con la regia di Rai1: "Siete sicuri di mandarlo in onda?"

14 settembre 2020 a

Francesca Fialdini è tornata in onda con la seconda edizione di Da noi… a ruota libera su Rai 1, che tra l’altro è stata sensibilmente allungata rispetto alla prima, che aveva riscosso ottimo successo di pubblica e critica. Sul finire della prima puntata, la conduttrice è stata spiazzata dai suoi stessi autori che hanno deciso di farle un regalo in occasione del ritorno in onda: è stato preparato un video che mostra i suoi esordi televisivi come inviata. “Siete sicuri di mandarlo in onda? Vi prego, non c’è la pubblicità o qualcos’altro?”, ha chiesto la Fialdini un po’ in imbarazzo. Ciò non è bastato per fermare la clip, nella quale si vede la conduttrice nel ruolo da inviata circa quindici anni fa: ovviamente non solo lei è cambiata tanto dal punto di vista fisico, ma anche la moda era completamente diversa. “Un saluto agli amici di A sua immagine che mi hanno accolto così com’ero”, ha poi scherzato la Fialdini, aggiungendo anche una considerazione finale: “Dobbiamo fare una riflessione sui canoni estetici di quegli anni”.

