Grande Fratello Vip, un caso di coronavirus a poche ore dalla prima diretta: "Siamo su una corda"

14 settembre 2020 a

a

a

Il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini partirà stasera su Canale 5. Proprio a poche ore dalla messa in onda arriva però una notizia piuttosto importante: è stato riscontrato un positivo al coronavirus nello staff del reality. Si tratta di uno degli autori: subito attivato il protocollo aziendale anti-contagio che ha portato all’isolamento delle persone che sono state a contatto con il contagiato. Dalle prime indiscrezioni non sembrano essere a rischio il conduttore, gli opinionisti Pupo e Antonella Elia e soprattutto i concorrenti del GF Vip. “È una situazione complicata - ha commentato Signorini a Il Giornale - viaggiamo come funamboli su una corda. Ma siamo attrezzati ad affrontare la situazione con il massimo rigore. Chi è stato in contatto con l’autore contagiato è in quarantena”. Tra l’altro poco prima al Tg5 lo stesso Signorini aveva dichiarato che questo sarebbe stato un GF all’insegna dell’improvvisazione: “Sarà veramente così questa edizione, nessuno sa ciò che accadrà”. I colpi di scena sono un classico del reality di Canale 5, ma ora c’è anche l’incognita coronavirus che può scombinare tutti i piani.

Gregoraci, prima bomba al Grande Fratello Vip: "Voglio conoscerla, gli amici mi hanno detto che...". Briatore, e ora?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.