Grande Fratello Vip, "l'unica ad averlo fatto": ma davvero? Clamorosa gaffe di Alfonso Signorini

Francesco Fredella 15 settembre 2020

a

a

Quella di Alfonso Signorini ha il sapore della gaffe. Siamo alla primissima puntata del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 lunedì 14 settembre. Il conduttore presenta Antonella Elia al pubblico e dice: “L’unica ex concorrente che diventa opinionista”. E il web s’infiamma. Perché è stato Cristiano Malgioglio il primo ex concorrente a diventare di diritto opinionista al Grande Fratello di Barbara D'Urso. La Rete vuole sapere come mai Signorini abbia commesso questa gaffe. Tweet dopo tweet il popolo della Rete non dimentica Malgioglio. Che è tra i personaggi più amati con oltre 1 milione di followers sui social. Il conduttore metterà una toppa al buco? Staremo a vedere...

