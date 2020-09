Fausto Leali, frase choc su Mussolini al Grande Fratello Vip: "Hitler era un suo fan", la regia non censura in tempo

16 settembre 2020 a

Fausto Leali rischia la squalifica a tempo record. Il Grande Fratello Vip è iniziato con un discorso su Benito Mussolini che potrebbe costargli l’uscita dalla casa più spiata d’Italia già nelle prossime ore. Il cantautore 75enne si è infatti lanciato in alcune frasi piuttosto scivolose sul Duce: “Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose per l’umanità, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini”. Qui arriva il taglio della regia, che però ha censurato quando ormai il danno era fatto: addirittura in diretta si sono sentite anche le voci di un paio di concorrenti che davano ragione a Leali. Un episodio abbastanza sconcertante, ma non è il solo che ha caratterizzato le prime 24 ore di un GF Vip fuori controllo: prima la De Blanck è stata mostrata completamente nuda mentre si cambiava, poi la Vento ha lasciato la casa perché le mancavano i cani.

