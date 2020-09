Flavia Vento, addio Grande Fratello Vip: l'attacco d'ansia e le urla, abbandona dopo un solo giorno

16 settembre 2020 a

a

a

Dramma personale per Flavia Vento al Grande Fratello Vip: dopo un solo giorno dal via la showgirl abbandona la casa. Decisiva la crisi d'ansia e di pianto che l'ha colta al risveglio. "Mi mancano i miei cani, non li ho mai lasciati da soli, a mia madre non frega niente", aveva confessato in lacrime ai suoi coinquilini esterrefatti.

Grande Fratello Vip, la prima doccia sexy: "mezza nuda per casa", Dayane Mello sfida la censura | Guarda

Dopo aver cercato di rincuorarla e convincerla a tenere duro, hanno dovuto alzare bandiera bianca: Flavia, trolley in mano, se n'è andata salutata dai compagni di (brevissimo) viaggio: un bel guaio per Alfonso Signorini, che molto puntava sulla sua personalità "alla Antonella Elia" per creare scompiglio nel reality.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.