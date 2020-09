Uomini e Donne, "ce ne andiamo": un terremoto, chi fugge a tempo record da Maria De Filippi

19 settembre 2020 a

Un terremoto a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Un caso di cui dà conto ilvicolodellenews.it e che riguarda le registrazioni di venerdì 18 settembre, durante le quali Stefania e Alessandro hanno deciso di lasciare il programma. Addio Uomini e Donne. Addio Maria De Filippi. I due hanno già capito di essere fatti l'uno per l'altra, e Stefania ha raccontato i giorni deliziosi trascorsi a Venezia. Insomma, non ci sono dubbi: sono già pronti a lasciare Uomini e Donne perché hanno raggiunto il loro obiettivo, quello del programma, trovare l'anima gemella. E insomma, Maria De Filippi dovrà già fare a meno delle coppia, molto amata dal pubblico a casa.

